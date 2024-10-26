Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başlayarak etkisini gösteren kar yağışı İkizdere ilçesine bağlı bin 875 metre rakımdaki Sivrikaya Yaylası ve 2 bin 640 rakımdaki Ovit Yaylası beyaza büründü. Adeta bir gelinlik giymiş gibi bembeyaz görünen doğanın yeşille birleştiği yerlerde en az karlı görüntüler gibi görenleri büyüledi. Kartpostallık görüntüler veren yaylalar herkesi kendisine hayran bıraktı. Karın düşmesiyle yaylacılar da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla köylerine dönüşe geçti. Kara aldırmadan yürüyen hayvanlar yol boyunca renkli görüntülere sahne oldu.