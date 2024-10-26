Pratik yemek hazırlıkları hayatımızı kolaylaştırıyor: Peki dondurulmuş gıdalar besin değerini koruyor mu?

Yoğun yaşam temposunun yayılmasıyla birlikte dondurulmuş gıdalara olan talep her geçen daha da artıyor. Pizza, köfte, börek ve lahmacun gibi yiyeceklerin yanı sıra, dondurulmuş meyve ve sebzeler de market raflarında sıkça karşımıza çıkıyor. Ayrıca, evde pişirip dondurucuya atılan unlu mamuller de son zamanlarda yayılmış durumda. Üstelik taze ürünlerle dondurulmuş ürünler arasında besin değeri açısından ne gibi farklılıklar olduğu merak edilen konuların başında geliyor.

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Dondurulmuş Gıdalara Karşı Ön Yargılar ve Gerçekler

Dondurulmuş gıdalara karşı olan ön yargılar vatandaşlar arasında yayılıyor. Ancak araştırmalar, doğru tekniklerle dondurulan meyve ve sebzelerin besin değerlerinin büyük ölçüde korunduğunu gösteriyor.

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Taze ve Dondurulmuş Gıdalar Arasındaki Farklar

Taze meyve ve sebzeler hasattan sonra kısa bir süre içinde besin değerlerini kaybetme riski taşırken, dondurulmuş gıdalar düşük sıcaklıklar sayesinde bu kaybı en aza indiriyor.

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Taze meyve ve sebzeler genellikle 3-14 gün arasında dayanırken, dondurulmuş ürünler 12 aya kadar bozulmadan saklanabiliyor. Dondurulmuş sebze ve meyveler, hasat edildikten hemen sonra donduruldukları için tazeliklerini koruyor.

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Haşlama ve Dondurma Sürecinde Besin Değerleri Korunuyor mu?

Dondurulmuş gıdalarda vitamin ve mineral kaybının en fazla yaşandığı süreç, dondurma işleminden önce yapılan haşlama aşamasıdır. Haşlama, yiyeceklerin birkaç dakika kaynar suda bekletilmesiyle gerçekleşir; bu işlem, zararlı bakterileri yok ederken gıdanın rengini, dokusunu ve lezzetini korumaya yardımcı olur. Ancak C vitamini ve bazı B vitaminleri gibi suda çözünen vitaminlerde bir miktar kayıp yaşanabilir. Bu nedenle dondurulmuş gıdaları bir yıl içinde tüketmek, besin değerlerini en üst seviyede almak açısından önemlidir.