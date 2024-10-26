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Muşta seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 04:50 Güncelleme: 26.10.2024 05:07
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Muşta seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Muş'ta sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, sebebi bilinmeyen bir nedenleya yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü araçtan çıkarak kurtuldu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

Muş merkez İstasyon Caddesi üzerinde seyir eden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil motor kısmından aniden alev alarak yandı. Sürücü, can havliyle kendini araçtan dışarı atarak yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine kısa süre içinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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