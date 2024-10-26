Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Fatih Mahallesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Müslüm K'ya, Y.T idaresindeki 02 AEZ 099 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Müslüm K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.