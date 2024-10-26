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İzmir'den getirdiği uyuşturucu hapları satamadan yakalandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 09:38
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İzmir’den getirdiği uyuşturucu hapları satamadan yakalandı

İzmir'den aldığı 222 uyuşturucu hapı satmak için Afyonkarahisar'a getiren şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A.O., isimli şahsın İzmir'den elde ettiği uyuşturucu hapları satmak için Afyonkarahisar'a getireceği yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın kullandığı aracı takibi alarak Şuhut ilçesinde durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler 222 adet uyuşturucu hap ile cep telefonu ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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