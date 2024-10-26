İzmir’den getirdiği uyuşturucu hapları satamadan yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A.O., isimli şahsın İzmir'den elde ettiği uyuşturucu hapları satmak için Afyonkarahisar'a getireceği yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın kullandığı aracı takibi alarak Şuhut ilçesinde durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler 222 adet uyuşturucu hap ile cep telefonu ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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