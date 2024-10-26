İşte 10 soruda "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi"nin ayrıntıları

15 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Bu süreç yeni ilanları kapsıyor olsa da yayında olan ilanların nasıl etkileneceği de merak konusu olmuştu. Yayınlanan soru-cevaplarda tüm maddeler ayrıntıları ile açıklanıyor.

PORTALDA YAYINDA OLAN İLANLAR

"Doğrulanmış ilan" düzenlemesinin tamamen zorunlu hale gelmesiyle portallarda yayında olan emlak ilanları yayında kalmaya devam edecek; bu ilanlar için süre bittiğinde ise sistem üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.

Düzenlemeye ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

İLANIN SİSTEMDEN DOĞRULANDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Yanında doğrulanmış ilan logosu olan ilanların hepsi, yetki doğrulaması yapılmış olarak servis edilecek.

BİREYSEL İLANLAR NASIL VERİLECEK?

Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarası girilecek. Sistem, malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve ilanı veren, taşınmazın sahibi, eşi veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarından biri ise standart ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak.

İLANLAR EMLAK İŞLETMESİNCE NASIL VERİLECEK?

Emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek. Taşınmaz sahibince e-Devlet üzerinden emlakçının yetkilendirilmiş olması zorunlu olacak. Sistem, yetki kontrolünü otomatik olarak yapacak ve yetki var ise normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak. Emlak işletmelerinin, taşınmaz numarasını taşınmaz sahibinden temin etmeleri gerekecek.

TAPU KAYDI OLMAYAN TAŞINMAZ İÇİN NASIL İLAN VERİLECEK?

Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar sisteme dahil olmadan verilebilecek. Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde ilan platformunda "tapum yok" seçeneği işaretlenecek. Henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, TOKİ ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ konut projeleri, gecekondu gibi taşınmazlar tapusu bulunmayan kategorisinde değerlendirilecek.

TAŞINMAZ İÇİN VERİLEN YETKİ İPTAL EDİLEBİLECEK Mİ?

E-Devlet'te yer alan "EİDS taşınmaz ilanı yetkilendirme işlemleri" ekranında yer alan "iptal et" butonuna tıklanarak verilen yetki iptal edilebilecek. Emlak işletmesine verilen yetkinin iptali halinde ilan yayından kalkmayacak, bu işlem yeni ilan girişine veya yayındaki ilanın süresi bitiminde yenilenmesine engel olacak.

TAŞINMAZ İÇİN VERİLEN YETKİNİN SÜRESİ UZATILABİLECEK Mİ?

Yetki süresi, e-Devlet'teki "süreyi uzat" butonu tıklanarak en az 3 ay uzatılabilecek.

E-DEVLET'E ERİŞİMİ BULUNMAYAN YABANCILARA AİT TAŞINMAZ İLANLARI NASIL VERİLECEK?

E-Devlet'e erişimi bulunmayan (yabancı kimlik numarası olmayan) yabancı mülk sahiplerinin sahibi olduğu taşınmaza ilişkin verilecek ilanlar uygulamaya dahil olmayacak. Bu ilanların girişinde taşınmaz sahibinin e-Devlet'e erişimi bulunmayan kişi olduğuna ilişkin işaretleme yapılacak.

KİRALIK TAŞINMAZ İLANLARI SİSTEME DAHİL Mİ?

EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak.

HİSSELİ TAŞINMAZLARDA TÜM HİSSEDARLARIN YETKİ VERMESİ ZORUNLU MU?

Hisseli taşınmazlarda sadece bir hisse sahibinin yetki vermesi yeterli olacak.

UYGULAMA TAMAMEN DEVREYE ALINDIĞINDA YAYINDA OLAN İLANLAR KALKACAK MI?

Uygulama tamamen devreye alındığında yayında olan ilanlar için durum değişikliği olmayacak. Bu ilanların yayın süresinin bitmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek. Olumlu dönüş sağlandığı durumda ilan tekrar yayınlanabilecek.