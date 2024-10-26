İngiliz doktor uyardı: İki temel kural yüksek tansiyonu düşürüyor

Dr. Tim Spector'a göre yüksek tansiyonu kontrol altında tutmanın ilk adımı, sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığı kazanmak. Bunun için özellikle işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarmanız ve bolca sebze-meyve tüketmeniz büyük önem taşıyor. Dr. Spector, günlük beslenmede daha fazla sebze ve meyve tüketmenin, vücuttaki potasyum seviyesini dengeleyerek kan basıncını düzenleyeceği belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, tansiyonu azaltmak için potasyum tüketimini artırmak gerekiyor. Amerikan Kalp Vakfı ise sodyum ve potasyum vücutta bir denge halinde olduğundan, potasyum tüketimi arttıkça idrar yoluyla atılan sodyum miktarının da artacağını belirtiyor.

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Yapılan araştırmalar da bu öneriyi destekler nitelikte. Özellikle 2023'te European Journal of Nutrition'da yayımlanan çalışmalarda, sebze ve meyve tüketiminin yüksek tansiyon riskini azalttığına işaret ediliyor. Araştırmacılar, sebze ve meyvelerin yüksek potasyum içeriği sayesinde kan basıncını dengelediğini ve aynı zamanda obezite gibi yüksek tansiyon için risk teşkil eden faktörleri önlediğini vurguluyor.

Yüksek Tansiyonu Önleyen İki Kural

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Sağlıklı ve Dengeli Beslenme

Yüksek tansiyon riskini azaltmak için alınabilecek önlemler arasında tuz ve alkol tüketimini sınırlamak, sigara içmemek ve stres yönetimini kontrol altına almak yer alıyor. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek yüksek tansiyon ve diğer sağlık sorunları için oldukça önemli. Bol bol sebze ve meyve, baklagil, badem, ceviz, fındık gibi kuruyemişler, balık tavuk ve yağsız et içeren öğünler yüksek tansiyonu dengede tutmak için önem arz ediyor.

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Düzenli Egzersiz Yapma

Yüksek tansiyonu kontrol altında tutmanın bir diğer etkili yolu da düzenli fiziksel aktivite yapmak. Hareketsizlik, yalnızca hipertansiyon değil, aynı zamanda diyabet ve kalp rahatsızlıkları gibi birçok hastalığı da tetikleyebiliyor. Sabah ve akşam yapılacak 30 dakikalık yürüyüşler, kan basıncını düşürmede çok etkili olabilir. Egzersiz sırasında harcanan enerji, kilo vermeye de yardımcı olarak kan basıncını olumlu yönde etkileyebilir.

Not: Yüksek tansiyon riskini azaltma konusunda genel bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Sağlıkla ilgili endişeleriniz varsa bir uzmana başvurmanız önemlidir. Tansiyon takibinizi düzenli olarak yapmayı ve doktor kontrollerinizi ihmal etmemeyi unutmayın.