İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde Fuar Merkezi Kavşağı yakınlarında Saniye K., idaresindeki 02 ACM 720 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 63 BB 790 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Sariye K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.