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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 10:54
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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde Fuar Merkezi Kavşağı yakınlarında Saniye K., idaresindeki 02 ACM 720 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 63 BB 790 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Sariye K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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