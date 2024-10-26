Gaziantep’te yer fıstığı hasadı başladı

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, İslahiye ilçesinde 7 bin, Nurdağı ilçesinde ise 8 bin dekar alanda yer fıstığı üretimi yapıldığını belirtti.

Bu yıl dekar başına 600 ila 800 kilogram rekolte tahmin ettiklerini aktaran Belpınar, bölgede ekimi yapılan ürünün ekim alanının her yıl arttığını ifade etti.

Elbistanhöyük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Polat, 180 dönüm alanda yerfıstığı hasadına başladıklarını aktararak, rekolteden memnun olduğunu belirtti.

Kentte yetiştirilen yer fıstığı, Adana ve Osmaniye'den gelen tüccarlar tarafından satın alınıyor.