Afyonkarahisar ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklığından yapılan operasyonda M.Ç. isimli şahsın kullandığı kargo aktarma aracında kaçak tütün taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Ardından harekete geçen jandarma ekipleri şahsın kullandığı aracı Sultandağı ilçesinde durdurarak aramam yaptı. Aramada 39 ayrı çuval içerisinde toplamda 848 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonrası M.Ç., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.