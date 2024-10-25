Tokat’ta küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Zile ilçesinde, meralık alanda 5 küçükbaş hayvanı çalınan vatandaş, durumu jandarmaya bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yürüttükleri çalışmada, şüpheliler E.Ö, A.A. ile İ.Ö'nün hayvanları ilçede sattıklarını tespit etti. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ö. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulunan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

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