Kışa karşı doğal kalkan: Binlerce yıldır şifa kaynağı oluyor, faydasını duyan aktarın yolunu tutuyor

Gümüş'e göre üzüm ve pekmez, kış aylarının soğuk etkisinden korunmada temel iki besin kaynağı. Ancak Gümüş, faydaların anında etkisini göstermeyeceğini, düzenli tüketimin önemli olduğunu vurguluyor: "Pekmezin ve üzümün ilk tüketimde vücut ısısını yükseltmesi beklenemez, ancak düzenli kullanımla mikroplara karşı doğal bir koruma sağlar" diyor.

Üzüm ve Pekmez (İHA)

Gümüş, üzüm ve pekmezin faydalarına şu sözlerle değiniyor: "Pekmez ve üzüm, vücuttaki mikropları kırıcı etkiye sahiptir. Anadolu'da insanların en büyük problemi yağış beklenen oranda olmadığından ayaz olması. Bu nedenle de vücut ısısının artması için üzüm ve pekmez ikilisine ihtiyaç vardır. ''

Üzüm ve Pekmez (İHA)

4 Bin Yıllık Şifa Geleneği

Mısır kökenli olan ve yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayanan pekmez, yüzyıllardır çeşitli sağlık sorunlarına karşı önemli bir besin olarak kullanılıyor. Pekmez, yaygın olarak kansızlığa iyi gelmesi ile biliniyor. Pekmezin bilinmeyen faydaları arasında kemik sağlığını destekleme ve bağışıklık sistemini güçlendirme de yer alıyor. Bu eşsiz besin, soğuk algınlığını önleme ve boğazı yumuşatıcı etkisiyle de önemli bir yere sahip.

Üzüm ve Pekmez (İHA)