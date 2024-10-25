Kışa karşı doğal kalkan: Binlerce yıldır şifa kaynağı oluyor, faydasını duyan aktarın yolunu tutuyor
Kış aylarının yaklaştığı bugünlerde, doğal yöntemlerle bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tutuyor. Kırşehir Tarihi Uzun Çarşı’da uzun yıllardır aktarlık yapan Ünsal Gümüş, kış aylarında vücut direncini korumanın ve bağışıklığı doğal yollardan güçlendirmenin önemine dikkat çekiyor. Üzüm ve pekmezin ise, sağladıkları şifa ile yüzyıllardır doğal bir bağışıklık kaynağı olarak öne çıktığını belirtiyor.
Gümüş'e göre üzüm ve pekmez, kış aylarının soğuk etkisinden korunmada temel iki besin kaynağı. Ancak Gümüş, faydaların anında etkisini göstermeyeceğini, düzenli tüketimin önemli olduğunu vurguluyor: "Pekmezin ve üzümün ilk tüketimde vücut ısısını yükseltmesi beklenemez, ancak düzenli kullanımla mikroplara karşı doğal bir koruma sağlar" diyor.
Gümüş, üzüm ve pekmezin faydalarına şu sözlerle değiniyor: "Pekmez ve üzüm, vücuttaki mikropları kırıcı etkiye sahiptir. Anadolu'da insanların en büyük problemi yağış beklenen oranda olmadığından ayaz olması. Bu nedenle de vücut ısısının artması için üzüm ve pekmez ikilisine ihtiyaç vardır. ''
4 Bin Yıllık Şifa Geleneği
Mısır kökenli olan ve yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayanan pekmez, yüzyıllardır çeşitli sağlık sorunlarına karşı önemli bir besin olarak kullanılıyor. Pekmez, yaygın olarak kansızlığa iyi gelmesi ile biliniyor. Pekmezin bilinmeyen faydaları arasında kemik sağlığını destekleme ve bağışıklık sistemini güçlendirme de yer alıyor. Bu eşsiz besin, soğuk algınlığını önleme ve boğazı yumuşatıcı etkisiyle de önemli bir yere sahip.