Kazada hayatını kaybeden 5 kişi toprağa verildi

Sandıklı'ya bağlı Alagöz-Arızlar köy yolunda dün sabah saatlerinde, köye öğrenci almaya giden Basri D. yönetimindeki 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü ile Mustafa Çimen'in (40) kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki Mustafa Çimen, eşi Emine Çimen (35), kardeşinin eşi Yadigar Çimen (35), Durmuş Tanrıkulu (42) ve annesi Rasime Tanrıkulu (63) ağır yaralandı. Kaza yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülen 5 kişi doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde oturan ve tarlaya pancar sökümü için gittikleri sırada kazada hayatını kaybeden 5 kişi için Cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Çepni köyündeki cenazeye ölenlerin aileleri, yakınları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından 5 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan minibüs şoförü Basri D.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.