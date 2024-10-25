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Kayseri'de feci kaza! 1 ölü 3 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2024 13:11
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Kayseri’de feci kaza! 1 ölü 3 yaralı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı. Sabah saatlerinde yaşanan kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda meydana geldi. A.E. idaresindeki 38 TZ 868 plakalı otomobil, B.E. yönetimindeki 38 HS 578 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 38 TZ 868 plakalı otomobilde bulunan S.S. (47) hayatını kaybetti. Sürücüler ile A.A. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren S.S.'nin cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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