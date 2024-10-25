Kahramanmaraş’ta Hurman Kalesi sarıya büründü

Afşin Marabuz Mahallesi'ndeki kale sarıya bürünerek kartpostallık görüntü oluşturdu. Mimarisiyle ve tarihiyle önemli bir yere sahip olan kalenin içinde su, yiyecek depoları ve kilise bulunuyor.

Hurman Kalesi'nin çok ihtişamlı kalelerden biri olduğunu söyleyen Mehmet Gören, "Kale stratejik öneme de sahiptir. İpek Yolu güzergahındadır. Kale doğal kayanın üzerine inşa edilmiştir. İki tarafı yol ve iki tarafı da yüksek uçurumdur. Aşağısında ise Hurman Çayı geçmektedir. Hurman Kalesi yazı, kışı ve ilkbaharı fotoğrafladım. Şimdi de sonbahar fotoğraflarını çektim. Her yer sarıya bürünmüş, muhteşem görüntüler oluşturmaktadır. Hurman Kalesi hem tarihi hem de doğası ile görülmeye değer bir yer. Hurman Çayı'nın kenarında bulunması sebebiyle doğal güzelliklerle dolu. Bütün vatandaşlarımızı burayı görmeye davet ediyorum" dedi.