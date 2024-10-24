SAHA EXPO’da ekranlara Türk bayrakları yansıtıldı

Dün TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik hain terör saldırısının ardından SAHA EXPO'daki tüm markalar, LED ekranlara Türk bayrağını yansıttı. Milyon dolarlık savunma sanayii ürünlerinin Türk bayraklarıyla donatılması, güçlü bir milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Fuaye alanında ve tüm LED ekranlarda dalgalanan Türk bayrağının yanı sıra, TUSAŞ'ın SAHA EXPO'daki standında şehitlerin fotoğraflarının yansıtıldığı görüldü.

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