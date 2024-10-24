Nadir gözlemleniyor! O ilimizde ortaya çıktı

Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yeşilköy'de görüntülendi.

(A HABER ARŞİV)

Bazı kesimlerin "UFO bulutları" olarak da nitelendirdiği mercek bulutlar, bilimsel olarak "Lenticular" şeklinde isimlendiriliyor.

Çok nadir olarak gözlemlenen mercek bulutu Elazığ'da görsel şölen sundu.