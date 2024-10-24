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Nadir gözlemleniyor! O ilimizde ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 16:00
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Nadir gözlemleniyor! O ilimizde ortaya çıktı

Görüntüler Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kayda geçti. "UFO bulutları" olarak da adlandırılan mercek bulutlar görsel şölen oluşturdu. İşte fotoğraflar...

Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yeşilköy'de görüntülendi.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Bazı kesimlerin "UFO bulutları" olarak da nitelendirdiği mercek bulutlar, bilimsel olarak "Lenticular" şeklinde isimlendiriliyor.

Çok nadir olarak gözlemlenen mercek bulutu Elazığ'da görsel şölen sundu.

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