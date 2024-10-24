Nadir gözlemleniyor! O ilimizde ortaya çıktı
Görüntüler Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kayda geçti. "UFO bulutları" olarak da adlandırılan mercek bulutlar görsel şölen oluşturdu. İşte fotoğraflar...
Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yeşilköy'de görüntülendi.
Bazı kesimlerin "UFO bulutları" olarak da nitelendirdiği mercek bulutlar, bilimsel olarak "Lenticular" şeklinde isimlendiriliyor.
Çok nadir olarak gözlemlenen mercek bulutu Elazığ'da görsel şölen sundu.