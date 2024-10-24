Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyarıyor! Eğer kokusu ve tadı…

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytinyağı sektöründe yaşanan sahtecilik sorunlarına dikkat çekiyor. Kıvrak, zeytinyağının içine farklı yağların karıştırılmasına "tağşiş" denildiğini belirtirdiyor. Tamamen zeytinyağı içermeyen, örneğin pirina yağı gibi düşük kaliteli yağların içine bitkisel veya mineral yağların eklenerek satışa sunulmasının ise sahte zeytinyağı olduğunu ifade ediyor.

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Son yıllarda, sahte markaların ortaya çıkışı da bu sorunun boyutlarını artırmış durumda. Öğretim üyesi, Ayvalık, Geyikli, Mudanya gibi zeytin üretim bölgelerinin isimleri kullanılarak sahte kooperatif markaları üzerinden üretim yaptığını ve tüketicilere gerçek zeytinyağıymış gibi sunduğunu belirtiyor.

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Fiyat Her Zaman Kriter Değil

Dr. Kıvrak, sahte zeytinyağını ayırt etmenin yollarından birinin fiyatına bakmak olduğunu belirtiyor. Gerçek zeytinyağı, kaliteli üretim süreci ve zeytin miktarı nedeniyle diğer yağlardan daha pahalıdır. Ucuz fiyatlı yağlar genellikle sahte veya tağşişli ürünlerdir.

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Kıvrak, sadece fiyat kriterine göre karar vermenin de yanıltıcı olabileceğini vurgulayarak şu ifadelere yer veriyor: "Denetimli yerlerden alması lazım. Örneğin siz e-ticaret yapan, pazar yerlerinden, sanal pazarlardan alıyorsanız oralarda herhangi bir denetim yok. E-ticaret sitelerinde, pazar yerlerinde satış yapanlar genelde basit bir evrakla çok rahatlıkla market açabiliyorlar ve zeytinyağlarını satabiliyorlar."

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Zeytinyağının Kokusu ve Tadı ile Doğru Yağı Bulmak

Hakiki zeytinyağı, kendine has kokusu ve tadı ile sahte ürünlerden kolaylıkla ayırt edilebilir. Dr. Kıvrak'a göre, sahte yağlar genellikle rafine edilmiş yağlar olup, içerisine klorofil ve aroma maddeleri eklenerek zeytinyağı gibi görünmeleri sağlanıyor. Fakat tüketiciler, şişeyi açtıklarında zeytinyağının doğallığını anlamak için bazı ipuçlarına dikkat edebilirler.

Kıvrak, sahte yağların kokusunda sirkemsi veya özellikle yağlı boya kokusunu çok rahatlıkla alabileceklerini vurguluyor. Zeytinyağının ambalajını açtığınızda kokusu ve tadı size yağın kalitesi hakkında ilk bilgileri verir. Gerçek zeytinyağı, taze bir kokuya ve hafif bir meyvemsi tada sahiptir. Eğer aldığınız zeytinyağı ağızda yağlı boya gibi ağır bir tat bırakıyorsa, o ürünün gerçek zeytinyağı olmadığını anlayabilirsiniz.