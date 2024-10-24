Gümüşhane’de kedi fare ile böyle oynadı

Gümüşhane kent merkezinde avladığı fare ile oyun oynayan kedi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurtulmaya çalışan fareyi tekrar yakalayarak oynamaya devam eden kedinin o anları izleyenleri gülümsetti. Doğaları gereği birbirlerine düşman olan iki hayvanın oyunu çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken, bir süre sonra oynamaktan sıkılan kedi fareyi yakalayarak bölgeden uzaklaştı.