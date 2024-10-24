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Gümüşhane’de kedi fare ile böyle oynadı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 13:34
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Gümüşhane’de kedi fare ile böyle oynadı

Gümüşhane’de yakaladığı fareyle oyun oynayan kedinin o anları gülümsetti.

Gümüşhane kent merkezinde avladığı fare ile oyun oynayan kedi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurtulmaya çalışan fareyi tekrar yakalayarak oynamaya devam eden kedinin o anları izleyenleri gülümsetti. Doğaları gereği birbirlerine düşman olan iki hayvanın oyunu çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken, bir süre sonra oynamaktan sıkılan kedi fareyi yakalayarak bölgeden uzaklaştı.

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