Gümüşhane’de kedi fare ile böyle oynadı
Gümüşhane’de yakaladığı fareyle oyun oynayan kedinin o anları gülümsetti.
Gümüşhane kent merkezinde avladığı fare ile oyun oynayan kedi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kurtulmaya çalışan fareyi tekrar yakalayarak oynamaya devam eden kedinin o anları izleyenleri gülümsetti. Doğaları gereği birbirlerine düşman olan iki hayvanın oyunu çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken, bir süre sonra oynamaktan sıkılan kedi fareyi yakalayarak bölgeden uzaklaştı.