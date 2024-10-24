Eşini bacaklarından kayınpederini çenesinden vurdu! Adana’da dehşet anları...

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taş'ı (24) otomobildeyken bacaklarından, kayınpederi Salih K.'yi (50) çenesi ve kolundan tabancayla vuran İzzettin Taş (24), tutuklandı.

"GÖRÜŞMEMİZE İZİN VERMEYİNCE SİNİRLENDİM"

İzzettin Taş'ın, ifadesinde "Ayşegül benden ayrılacaktı. Görüşmeye gittim. Kayınpederim bizi görüştürmeyince sinirlendim" dediği ortaya çıktı. Silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay, 21 Ekim saat 21.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1098 Sokak'ta meydana geldi. İzzettin Taş, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taş'ın yanında kaldığı kayınpederi Salih K.'yi telefonla arayıp, evinin önüne geldi. Burada bekleyen İzzettin Taş, evden çıkıp park halindeki otomobile yürüyen eşi ve kayınpederini takip etti. Taş, bindikleri otomobille hareket eden eşi ve kayınpederine tabancayla defalarca ateş etti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BACAKLARINA VE ÇENESİNE SIKTI

Bacaklarından yaralanan Ayşegül Taş ile çenesi ve kolundan vurulan Salih K., otomobille kaçıp, yakındaki Köprübaşı Polis Merkezi'ne sığındı. Baba ve kızı, polis merkezine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan baba ile kızı, taburcu edildi.

MOTOSİKLETİ GASP ETTİ

Olay sonrası kaçmaya çalışan İzzettin Taş, yoldan geçen motosikletli Muhammed G.'yi durdurup, başına dayadığı silahla tehdit ederek aracını gasbetti. Motosikletle kaçan şüpheli, önünü kesen mahalle bekçilerine ateş edip, bölgeden uzaklaştı. Daha sonra motosikleti bir sokakta terk edip, yaya olarak kaçmaya devam eden İzzettin Taş, polisin takibiyle yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzettin Taş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.