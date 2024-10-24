Antalya’da 1 haftalık denetimde 168 şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günübirlik konaklama yerleri, kiralık araç firmaları ve aranan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde, 58 geçici konaklama yeri ve 38 kiralık araç firması denetledi, 7 işletmeye ve 1 firmaya cezai işlem uyguladı.



Denetimler kapsamında 218 bin 943 şahıs hakkında sorgulama gerçekleştirilirken, 945'i aranan şahıs olmak üzere toplam 2 bin 390 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 168 şahıs tutuklandı.



Yine denetimler kapsamında 40 bin 209 araç ve motosiklet incelendi ve çalıntı, hacizli, yakalamalı 40 araç yakalanırken, 50 tabanca, 18 tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 692 fişek, 3 kesici alet, 170 bin değerinde ziynet eşyası, 3 bisiklet/elektrikli bisiklet, 300 dolar, 320 Euro, il yaklaşık 8 bin TL değerinde muhtelif hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

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