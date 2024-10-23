Son zamanlarda trend olan TikTok diyeti: Tarçınlı kahve! Kilo vermeye yardımcı oluyor mu?

Tarçın, Cinnamomum ağacının kabuğundan elde edilen bir baharat olup, Seylan tarçını ve Çin tarçını olmak üzere iki ana türü bulunuyor. Çin tarçını, kendine has tat ve kokusunu veren sinnamaldehit adlı bileşeni içerir ve genellikle daha yaygın olarak tüketilir. Yapılan araştırmalar, tarçının kilo kaybını destekleyebileceğini gösteriyor.

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Özellikle kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olduğu ve bu yolla kilo kontrolüne katkıda bulunduğu düşünülüyor. Birçok çalışma, tarçın tüketen bireylerin kan şekeri düzeylerinin daha dengeli olduğunu ve insülin hassasiyetlerinin arttığını ortaya koyuyor.

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Tarçınlı Kahve Kilo Vermeyi Nasıl Destekleyebilir?

Tarçın, vücudun enerji metabolizmasını hızlandırmaya yardımcı olabileceği ve tokluk hissini artırarak, fazla yeme eğilimini azaltabileceği söyleniyor. Tarçının mide boşalmasını yavaşlatması ve yiyeceklerin sindirim sisteminden geçişini kontrol etmesi sayesinde daha uzun süre tok kalmanıza destek olabileceği öne sürülüyor. Ancak bu etkilerin kesinliği için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

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Kahve, doğal bir yağ yakıcı olarak bilinir. Kafein, metabolizmayı hızlandırarak vücudun daha fazla kalori yakımına yardımcı olur. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, günde 4 fincan kahve tüketiminin vücut yağını yaklaşık yüzde 4 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.

Sosyal medyada dikkat çeken bir diğer öneri, tarçınlı kahvenize kakao eklemeniz yönünde. Kakao, yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissini destekleyebilir.

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Tarçın Tüketiminin Potansiyel Riskleri

Her ne kadar tarçın sağlık açısından çeşitli faydalar sunabilse de, bazı riskler de barındırmaktadır. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tarçında kurşun ve diğer ağır metallerin bulunabileceğine dair uyarılar yapmıştır. Bu kontaminasyon, tarçının yetiştiği toprak, su kalitesi ile depolama ve nakliye süreçleri ile ilişkili olabilir.

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Bunun yanı sıra, tarçının kumarin adlı bileşeni, yüksek dozlarda karaciğer hasarına yol açabilir. Ayrıca, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına ya da alerjik reaksiyonlara neden olabilir.