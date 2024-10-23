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Karaman'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 13:38 Güncelleme: 23.10.2024 13:43
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Karaman’da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yenimahalle İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 70 AG 730 plakalı minibüs ile M.K. yönetimindeki 70 ABL 556 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.K. ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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