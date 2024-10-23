Eskişehir'de sis etkili oldu! Trafik güvenliği için tedbir alındı
Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.
Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Eskişehir-Ankara kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.