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Çinli bilim insanları uyarıyor: Sağlıklı gibi görünüyor ama kansere zemin hazırlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 12:44
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Çinli bilim insanları uyarıyor: Sağlıklı gibi görünüyor ama kansere zemin hazırlıyor

Çinli bilim insanları, birçok meyve ve sebzelerde bulunan pestisitlerin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dair önemli uyarılarda bulundu. Salatalık, elma gibi besinlerin kabuklarında bulunan pestisitler, karaciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa neden olabiliyor. Üstelik bu pestisitler, gıdalar ne kadar yıkansa da tamamen temizlenmiyor.

Anhui Tarım Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, özellikle salatalık ve elma gibi ürünlerin kabuklarında biriken pestisitlerin, karaciğer kanseri riskini artırabileceği belirtiliyor. Araştırma sonuçları, bu meyve ve sebzeler ne kadar yıkansa da pestisit kalıntılarının geçmeyeceğine, yalnızca meyve ve sebzelerin kabuklarını soyarak pestisit kalıntılarının giderilebileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, bu soymanın, pestisitlerin etkisini önemli ölçüde azaltacağını belirtiyor.

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Karaciğer kanseri riski, pestisitlerin tek tehlikesi değil. Beyin hasarından kısırlığa, böbrek ve akciğer hastalıklarına kadar birçok sağlık sorunu bu kimyasallarla ilişkilendiriliyor.

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Ayrıca, anlık etkileri arasında burun yanması, boğaz ve cilt tahrişi, bulantı ve baş dönmesi gibi belirtiler görülebiliyor. Pestisit zehirlenmesi, grip benzeri semptomlar gösterebilir ve bu durumda acil tıbbi yardım alınmasında fayda var.

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Çinli uzmanlar, ''Soyma işleminin, meyvenin epidermisinde ve epidermale yakın posasında bulunan pestisitleri etkisiz hale getireceğini düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.

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Pirinç ve Karides de Risk Altında

Çinli bilim insanları sadece meyve ve sebzeleri değil, pirinç ve karides gibi sık tüketilen diğer gıdaları da incelemeye aldı. Bu gıdaların da pestisitlerden etkilenmiş olabileceği ve yıkamanın bu tehlikeleri ortadan kaldırmada yeterli olmayabileceği vurgulandı.

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