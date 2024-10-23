Arkeologlar, sigaranın kemiklerde bıraktığı yüzyıllık izleri ortaya çıkardı

Leicester Üniversitesi'nden araştırmacılar, Britanya'da 12. ve 19. yüzyıllar arasında gömülen insan kalıntılarını inceledi. Araştırma, sigara içenlerin kemiklerinde belirgin değişikliklerin meydana geldiğini, bu değişimlerin ise tütünün sadece yaşam sürecinde değil, ölümlerinin ardından yüzyıllar boyunca izlenebilir olduğunu gösterdi. Özellikle kemiklerin dış katmanı olan kortikal kemikte meydana gelen değişimler, sigara içenlerle içmeyenler arasında fark yaratıyor.

Çalışmada, tütün kullandığı bilinen ve tütün kullanma geçmişi bilinmeyenlere ait 323 iskelet incelendi. Toplu spektroskopi kullanılarak yapılan moleküler analizler sonucunda, sigara içenlerin kemiklerinde 45 farklı metabolik özellik tespit edildi. Bu bulgular, sigaranın yalnızca dişler veya organlar üzerinde değil, kemik yapısında da derin izler bıraktığını gösteriyor.

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Science Advances'da yayımlanan araştırmada şu bilgiler yer alıyor:

"Tütün tüketimi, insan kemiğinde, tütün tüketimi bilinmeyen kişilerde kullanımını tespit etmeye yetecek kadar belirgin bir metabolik kayıt bırakıyor.

"Arkeolojik insan iskelet kalıntıları, tütün kullanımına bağlı hastalıklar da dahil olmak üzere geçmişteki patolojik ve sağlık durumlarını incelemek için kullanılabilecek doğrudan kanıt sağlama potansiyeline sahiptir."

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Sarah Inskip araştırma ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Araştırmamız, geçmişte tütün kullanan ve kullanmayan kişilerin kemiklerinin moleküler özelliklerinde önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor. Bu bulgu, tütün kullanımının iskeletlerimizin yapısını etkilediğini gösteriyor.

"Devam eden araştırmamız, bu farklılıkların nasıl ortaya çıktığını anlamaya yöneliktir; bu, tütün kullanımının neden belirli kas-iskelet ve diş rahatsızlıkları için bir risk faktörü olduğunu anlamada sonuçlar doğurabilir."

Sigaranın Kemikler Üzerindeki Etkisi

Sigaranın solunum yolu, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi yumuşak doku üzerindeki zararlı etkileri uzun süredir biliniyor. Ancak, sigara içmenin kemikler üzerindeki etkisi daha az araştırılmış bir konuydu. Araştırmalar, sigaranın düşük kemik yoğunluğuna, kırık riskinin artmasına ve diş eti hastalıklarına neden olduğunu gösteriyor.