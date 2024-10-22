Simitçi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ölümünü tatlı dağıtarak kutladı

Düzceli simitçi Ercan Biltaş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından vatandaşlara tatlı dağıtmaya karar verdi. Biltaş, simit tezgahına Türk bayrağı ve "Kaçtığı ABD'de vatansız olarak öldü. Hayatı, Türkiye Cumhuriyetine kumpas kurmakla geçti. Türkiye düşmanıydı" "Dine, millete, devlete en büyük zararı verdi. Hesap vermeden gitti. İyi bilmezdik" "Bir vatan haini geberdi. Darısı diğerlerinin başına inşallah" yazılı pankartlar astı.

Biltaş, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'un planlayıcısı bir vatan haininin ölümüyle yüreğimize az da olsa su serpildi ve bugün vatandaşlara tatlı ikram ettik. 251 vatandaşımızı bu hain yüzünden toprağa verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer vatan hainlerinin de aynı akıbetini yaşamasını ya da Türk adaleti önünde hesap vermesini diliyoruz" dedi.