Silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi.

Teyzesinin evinden çıkan Samet Aslan, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yararlanan Aslan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybeden Samet Aslan (DHA)

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın dayısı Mahmut Yüksel, yeğenin kimin öldürdüğünü bilmediğini belirtip, bölgede sürekli şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.