Silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti
Adana'da Samet Aslan (19) sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Aslan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Genç adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi.
Teyzesinin evinden çıkan Samet Aslan, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yararlanan Aslan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın dayısı Mahmut Yüksel, yeğenin kimin öldürdüğünü bilmediğini belirtip, bölgede sürekli şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.
Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.