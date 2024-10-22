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Kahramanmaraş'ta dev operasyon! 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2024 02:22 Güncelleme: 22.10.2024 02:22
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Kahramanmaraş’ta dev operasyon! 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bir TIR'da gerçekleştirdikleri aramada 49 kilo 100 gram skunk, 900 gram esrar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente tırla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

50 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İ.T. idaresindeki tır, bir süre takip edildikten sonra kent girişinde durduruldu. Araçtaki aramalarda, 49 kilo 100 gram skunk, 900 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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