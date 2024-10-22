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Erzincan'da araçlar birbirine girdi: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2024 09:00
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Erzincan’da araçlar birbirine girdi: 2 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde eski Kemah yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşaktan çıkan otomobil ile çevre yolu üzerinden seyir halindeki otomobil çarpıştı.

Kazada iki sürücü yaralanırken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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