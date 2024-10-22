Erzincan’da araçlar birbirine girdi: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde eski Kemah yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşaktan çıkan otomobil ile çevre yolu üzerinden seyir halindeki otomobil çarpıştı.

Kazada iki sürücü yaralanırken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.