Bayburt ile Erzurum arasında bulunan Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu

Bayburt'tun yüksek kesimlerinde etkisini aralıklı sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya sebep oldu.

Tipi ve buzlanmaya nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemekte zorlandığı Kop Dağı Geçidi'nde, can ve mal kaybı yaşanmaması amacıyla trafik ekipleri tedbir aldı.

Karayolları ekiplerinin güzergahta karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı.