Sahte zeytinyağı satan şahsı yakaladı

Alınan bilgilere göre, Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, merkez İstasyon Mahallesi'nde, Salim K. isimli bir şahsın ticari aracının arkasında açıkta zeytinyağı ve bal satışı yaptığı ihbarı aldı. Olay yerine gelen ekipler şahsın 5 litresini 800 liraya sattığı merdiven altı sahte zeytinyağı ve ballara el koydu.

Zabıta Amiri Özgür Özmen, şahıs ile yaptığı sohbet sonrası şok oldu. Şahıs sattığı zeytinyağın içinde palm, pamuk ve kanola yağı karıştırdığını itiraf etti. Şahsa Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yapılırken, zeytinyağı ve ballar imha edildi. Ekipler, vatandaşları sokak aralarında açıktan satışı yapılan ürünlerden almaması yönünde uyarılarda bulundu. Öte yandan, teneke içinde satılan zeytin yağlardan numune alınarak, analize gönderildi.