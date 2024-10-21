Narin Güran cinayetinde hesap vakti! İddianame hazır

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

19 GÜN SONRA ACI HABER

Son olarak 15.12'de okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Narin Güran'ı bulmak için deyim yerindeyse her taşın altına bakıldı. Ancak umutlar yerini hüzne bıraktı. Narin'in cansız bedenine tam 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde ulaşıldı.

NEVZAT BAHTİYAR İTİRAF ETTİ

Korkunç cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, ilk olarak aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran gözaltına alınıp tutuklandı. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise Narin'in cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını açıkladı. Narin, gözyaşları ile toprağa verilirken soruşturma genişletildi ve küçük kızın tüm ailesi gözaltına alındı.

ANNE, AĞABEY VE AMCA DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Bugüne kadar Muhtar amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat ve eşi Hediye kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı. Ancak bir türlü katilin kim olduğuyla ilgili o soru cevaplanamadı.

İDDİANAME HAZIR

Toplanan HTS kayıtları, DNA incelemeleri başta olmak üzere tüm deliller savcılığa teslim edilirken Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı.

CANİLER HAKİM KARŞISINDA

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, başkanlığında soruşturmayı yürüten bir başsavcı vekili ile 3 savcı toplantı yaptı. İddianameye son şekli verilirken iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderileceği vurgulandı.

Cinayetle ilgili iddianamede bir numaralı sanık olarak muhtar amca Salim Güran yer aldı. İddianamenin, mahkemenin kabul etmesinin ardından önümüzdeki günlerde 12'si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde başlanacağı belirtildi.