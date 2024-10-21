Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde bu merkez afetlerin araştırma üssü olacak

Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı, KTÜ Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DE-YAS) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile merkezinin açılışı gerçekleştirilirken, Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yaklaşık bir yıla yakın bir süredir çalışmalarına çok hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Deprem ile ilgili çok önemli yerli ve milli yazılımlar geliştirdiklerinin altını çizen Altunışık, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte önümüzde de hedeflediğimiz bir çok çalışma mevcut. Özellikle bu ekip 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde alanda çok önemli çalışmalara imza attı. Bu çalışmalarla birlikte çok önemli veriler topladı. Bu verilerin değerlendirilmesi, yapılarımızı depremden önce sağlıklarını izleyerek olası bir depremde hasar görebilecek yapıları önceden tespit etme veya depremlerden sonra hızlı hasar tespit yapmak konusunda çok önemli yerli ve milli yazılımlar geliştirdik. Bu geliştirdiğimiz yazılımlara birçok bilimsel ödül kazandık. En son geçen haftalarda Adana'da yapılan Teknofest'te de 354 patent arasından da birinciliği elde ettik. Buna ilaveten bir çalışma ekibimizde bu tüm verileri dijitalleştirme konusunda çalışıyor. Robotik köpekler olsun drone görüntüleri olsun uydu görüntüleri olsun bunun yanında akıllı gözlükler ve öğrenme teknikleriyle birlikte elde ettiğimiz verileri dijitalleştirme ve görselleştirme üzerine de çalışılıyor" şeklinde konuştu.



Heyelan erken uyarı sistemi ile ilgili metodoloji geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Altunışık, "Şu ana kadar ülkemizdeki birçok bakanlığa önemli çalışmalarda hizmet verdik. Bunlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Enerji Bakanlığını sayabiliriz. Bunun haricinde yüzlerce firmadan merkezimizde ilgili testlerle birlikte bizden hizmet alımı yaptılar. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar bundan sonraki yapacak olduğumuz çalışmalara da bir ışık tutuyor. Şu an önümüzde özellikle bölgemizin en büyük problemlerinden biri olan heyelan ve kaya düşmesini erken tespit edebileceğimiz heyelan erken uyarı sistemini yapı sağlığı izleme sistemleri kullanılarak tespiti ile alakalı hem drone hem de GPR kullanarak bir metodoloji geliştirmeye çalışıyoruz. Proje aşamasındayız. Bunun haricinde diğer çok önemli bir projemiz sismik izolatörlerle alakalı. Biliyorsunuz depremlerden sonra sismik izolatörlü binalar hayat kurtaran nesneler olarak karşımıza çıktı. Ama sismik izolatörlü binalarda depremden sonra kalıcı deplasmanlar, izolasyonun çalışmaması gibi bazı problemlerle karşılaştığını gördük. Biz de bu izolatörleri şekil hafızalı elemanlarla birlikte ortak çalıştırma konusunda çok önemli bir proje aşamasındayız. Bunun haricinde geçen haftalarda İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Sağlığı İzleme laboratuvarında gerçekleştirdiğimiz yenilikçi CLT ahşap malzemelerin testlerini gerçekleştirmiştik. Bu malzemelerin de yine betonarme binaların güçlendirilmesinde kullanılması veya ne türlü kullanılabilme kriterlerinin oluşturulması konusunda ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin içinde yine Ortahisar ilçemiz başta olmak üzere 18 ilçemizde yapı envanterinin çıkarılması, dijital ikizlerinin oluşturulması konusunda da ön protokollerini imzaladık. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.