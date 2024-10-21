Her birinde 17 ton demir kullanıldı! Depremzedeler evlerine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar ya da yıkılan Osmaniyeli depremzedeler TOKİ tarafından yapılan köy evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor. Her bir ev için 17 ton demirin kullanıldığı köy evlerine taşınan depremzedeler yeni yuvalarının kapılarını SABAH'a açtı.

"BEN BÖYLE TEMEL GÖRMEDİM"

Kepçenin toprağa vurulduğu ana şahit olduğunu anlatan Ali Üstünel (59), "Bu iş tamam. Evimize kavuşuyoruz dedim. 3 metreye yakın temel kazdılar. Ben böyle temel görmedim. Evimiz yapılırken hep başında durdum. Her tarafa demirler döşediler. Artık deprem aklımıza gelmiyor" derken, Adnan Ülgür (58) ile Durdu Mehmet Üstünel (74) evlerinin önünde sevinç pozu verdi. Durdu Mehmet Üstünel, "Evim bir katlıydı. Deprem olduğunda kendimi dışarı zor attım. Sonra evim yıkıldı. Devletimiz söz verdiği gibi evimizi yapıp bize teslim etti. Deprem olsa bile artık korkmuyoruz. Çok sağlam evler yapmışlar" ifadelerini kullanırken, Adnan Ülgür de (68), "Evlerimize atılan demirleri gördük hepsi kalın kalın. Anahtarımı aldığım an dünyalar benim oldu. Allah devletimizce zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"KEPÇE VURULDU EVİMİZE KAVUŞACAĞIZ DEDİM"



Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Topraktepe Köyü'nde TOKİ tarafından yapılan 53 köy evinden 31 tanesi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Ekipler diğer köy evlerini Kasım ayında hak sahiplerine teslim etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Depreme Üstünel Mahallesi'ndeki tek katlı evinde eşi Gülbeyaz (63) ile yakalandığını ifade eden 6 çocuk 9 torun sahibi Ali Üstünel, "Evimiz ağır hasar aldı. Konteyner da kaldık. Kepçe gelip toprağa kazmaya başladığı an evimize kavuşacağımızı anladık. 3 metre temel kazdılar ve ömrümde görmediğim kalın kalın demirler koydular. Her bir ev için 17 ton demir kullanmışlar. Devletimiz gerçekten çok güçlü" derken, ayaklarından rahatsız Gülbeyaz Üstünel ise, "Yeni yuvama kavuştuğum için sevinçliyim. Rüyamda görsem inanmazdım. Hayalimdeki bir evim oldu. Devletimiz bizi evsiz bırakmayacağını biliyorduk ve yanılmadık" diye konuştu.

Kadirli ilçesinden anne ve babasını ziyarete gelen 1 çocuk annesi Fatma Üstünel de, "Buraya geldiğimiz zaman oğlum eve geri gitmek istemiyor. Çünkü bu ev bize güven veriyor" şeklinde konuştu.

EVLERİMİZ ÇOK SAĞLAM



Çangaza Köyü'nde müstakil evi ağır hasar alan Adnan Ülgür, kendisi gibi aynı kaderi paylaşan Durdu Mehmet Üstünel de yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayanlardan. B-28'de oturan 5 çocuk babası Adnan Ülgür B 19'da oturan 7 çocuk babası Durdu Mehmet Üstünel'i evinde ziyaret etti.

Ülgür ve Üstünel birbirlerine sarılarak sevinç pozu verdi. Adnan Ülgür, "Ben böyle bir ev yapmaya kalksam yapamazdım. Temellere atılan demirleri görünce gözlerimize inanamadım. Hepsi kalın kalın demirlerdi. Allah devletimizden razı olsun" derken, 1 aydır evde oturduğunu dile getiren Durdu Mehmet Üstünel de, "Deprem olsa bile korkumuz yok. Çünkü evlerimiz çok sağlam. Bu evler deprem olsa bile zarar görmez. Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdiyse hepsini yerine getirdi. Bizlerin yapamayacağı evi tamamlayıp bize teslim etti" ifadelerini kullandı. Yeni evine eşi Mehmet, kızı Elif ile birlikte taşınan 4 çocuk annesi Hatice Üstünel (60), "Tarif edilemez bir duygu yaşıyorum. Yeni evimizi gördükten sonra artık depremden korkmuyoruz" diyerek sevincini dile getirdi.

1 DÖNÜM KULLANIM ALANI DÜŞÜYOR



Köy evlerinin yapımında sorumlu olan inşaat mühendisi Mustafa Ünal Mart, Topraktepe de 70 dönüm arazine üzerine kurulu olan projede 53 köy evi yapıldığını belirterek, "Her bir eve 1 dönüm kullanım alanı düşüyor. 3+1 olarak tasarlanan projenin brütü 145, neti 105 metrekareye denk geliyor. Köy konutları 5 tip farklı tipten oluşuyor. Her bir ev için 17 ton demir kullanıldı. Dış cepheler 8 santimetre mantolama bulunmakta. Çatı aralarında 12 santimlik ısı-yalıtım levhaları mevcut" şeklinde konuştu.

VALİ YILMAZ: DEPREME SON DERECE DAYANIKLI KONUTLAR



Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, bölgede yapımı devam eden köy evlerinde sürekli incelemelerde bulunuyor. Vali Yılmaz, inşaatların yüzde 90'ının tamamlandığını, en kısa sürede anahtar teslimlerinin gerçekleşeceğini kaydetti.

Vali Yılmaz, "Tüm köy evlerimizde inşallah Kasım ayında anahtarlarını hemşerilerimize teslim edeceğiz. Devletimiz, hemşerilerimizin bir an evvel konutlarına kavuşmaları için en hızlı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan konutlarımız gerçekten lüks konutlar, depreme son derece dayanıklı. Vatandaşlarımıza villa diyebileceğimiz konutlar yapılıyor. Olabilecek eksiklikleri de yerinde görüp, gideriyoruz" dedi.