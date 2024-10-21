Green Card başvuru bitti mi, ne zaman bitiyor? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Amerika Birleşik Devletleri, göçmenler arasında çeşitliliği artırmak amacıyla düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurulara kapılarını açtı. Bu çekiliş, katılımcılara ABD'de süresiz çalışma ve oturum izni sağlayarak yeni bir yaşam fırsatı sunuyor. Başvuruların ne zaman sona ereceği, birçok kişi için merak konusu haline geldi.

Başvuru Tarihleri

Yeşil Kart başvuruları, 5 Kasım 2024 Salı günü saat 20.00 (TSİ) itibarıyla sona erecek. Bu tarih, başvuru yapmayı düşünenler için kritik bir dönüm noktası olacak.

Yeşil Kart Başvuru Şartları

Yeşil Kart çekilişine katılmak için bazı belirli şartlar bulunmaktadır:

Eğitim ve İş Deneyimi: Başvuru yapabilmek için en az lise mezunu olmak ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekmektedir.

Yaş: Adayların en az 18 yaşında olması şartı aranıyor.

Resmi Başvuru: Başvurular yalnızca resmi web sitesi üzerinden kabul ediliyor. Posta veya elden yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

Fotoğraf Gereksinimleri: Başvuru için istenilen fotoğrafın verilen ölçülere uygun olması son derece önemli; aksi halde pek çok aday elenme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Konfirmasyon Numarası: Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasının dikkatlice saklanması gerekiyor; bu numara kaybedildiğinde tekrar talep etme şansı bulunmuyor.

Mali Durum: Başvuru için belirli bir maddi güç şartı aranmıyor ve İngilizce yeterliliği istenmiyor.

Evli Çiftler için Avantaj: Evli bireyler, başvuru yaparak şanslarını iki katına çıkarabilir. Kazanan kişinin eşi ve çocukları otomatik olarak Green Card sahibi olma hakkına sahip olacaktır.