AFAD büyüklüğü açıkladı! Adıyaman'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü Başkanlığı (AFAD) Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.55'te gerçekleşen depremin derinliği ise 11.4 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü Başkanlığı'nın (AFAD) Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 21.55'te meydana gelen depremin derinliği ise 11.4 kilometre olarak ölçüldü.
Büyüklük:3.5
(Ml) Yer: Çelikhan (Adıyaman)
Derinlik:11.4 km
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-10-21 21:55:18 38.08139 38.40306 11.4 ML 3.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-21 21:45:34 40.04278 31.83861 7.0 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-10-21 21:26:48 38.22306 30.08083 8.96 ML 1.3 Çivril (Denizli)
2024-10-21 21:25:35 38.20944 30.075 11.75 ML 1.1 Çivril (Denizli)
2024-10-21 21:22:36 38.22389 30.08389 8.56 ML 1.4 Kızılören (Afyonkarahisar)
2024-10-21 21:15:24 40.63333 29.23389 10.74 ML 1.4 Merkez (Yalova)
2024-10-21 20:52:51 40.65306 27.50528 18.29 ML 2.6 Marmara Denizi - [05.08 km] Marmara (Balıkesir)
2024-10-21 19:45:43 40.40167 28.84972 6.93 ML 1.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.48 km] Mudanya (Bursa)
2024-10-21 19:33:58 38.39222 38.87889 7.0 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
2024-10-21 18:59:35 36.6775 26.21694 8.96 ML 3.1 Ege Denizi - [99.87 km] Bodrum (Muğla)
2024-10-21 18:32:15 39.18222 27.56972 7.27 ML 1.3 Soma (Manisa)