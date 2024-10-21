Adana'da Uçuruma yuvarlandı! Yaralandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde Çağrı D. Seyhan Baraj Gölü kenarında arkadaşlarıyla birlikte gezdiği sırada ayağı kayarak yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanarak yaralandı. Yaralı adam, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana geldi.
ONLARCA METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Karslılar Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kenarında arkadaşlarıyla gezerken ayağı kayan Çağrı D. yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine CANKUR, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası sonucu yaralı kişi, bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa götürüldü.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çağrı D. hastaneye kaldırıldı.