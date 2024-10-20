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Skandala karışan hastanenin bebek yoğun bakım ünitesi görüntülendi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2024 16:30 Güncelleme: 20.10.2024 16:37
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Skandala karışan hastanenin bebek yoğun bakım ünitesi görüntülendi

İstanbul Bağcılar'da "yenidoğan" skandalına karışan hastanenin, bebek yoğun bakım ünitesi görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında TRG Hastanesi de kapatılmıştı.

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında iddianamede adı geçen hastanlerden biri de Bağcılar'da bulunan TRG hastanesiydi.

İŞTE HAİN PLANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bağcılar TRG Hastanesi'nin bebek yoğun bakım ünitesi görüntülendi.

fotoğraf: DHAfotoğraf: DHA

Görüntülerde özel hastanenin bebek yoğun bakım ünitesindeki kuvözler görülüyor.

fotoğraf: DHAfotoğraf: DHA

Soruşturma kapsamında TRG Hastanesi de kapatılmıştı.

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