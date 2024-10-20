Skandala karışan hastanenin bebek yoğun bakım ünitesi görüntülendi
İstanbul Bağcılar'da "yenidoğan" skandalına karışan hastanenin, bebek yoğun bakım ünitesi görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında TRG Hastanesi de kapatılmıştı.
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında iddianamede adı geçen hastanlerden biri de Bağcılar'da bulunan TRG hastanesiydi.
İŞTE HAİN PLANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER
Bağcılar TRG Hastanesi'nin bebek yoğun bakım ünitesi görüntülendi.
Görüntülerde özel hastanenin bebek yoğun bakım ünitesindeki kuvözler görülüyor.
Soruşturma kapsamında TRG Hastanesi de kapatılmıştı.