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Sakarya'da kamyonlarda kullanılan parçaları çalmışlardı yakalandılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2024 18:36 Güncelleme: 20.10.2024 18:37
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Sakarya’da kamyonlarda kullanılan parçaları çalmışlardı yakalandılar

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iş yerinden kamyonlarda kullanılan buzdolabı, akü, şarj dinamosu gibi elektronik eşyalar çalan iki hırsız, jandarma ekiplerince yakalandı.

Turgutlu Mahallesi'nde 18 Ekim günü meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.

İş yerinden 4 adet araç lastiği, 1 adet kamyon yatak altı buzdolabı, 8 adet kamyon şarj dinamosu, 4 adet akü 6 adet marş dinamosu, 2 adet takograf cihazı çalındığı tespitini yapan ekipler, hususa ilişkin C.G. (38) ve A.D. (53) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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