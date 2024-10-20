Mardin'de evin damından düştü! Hayatını kaybetti
Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Aysel Koçak (15) tek katlı müstakil evin damından düşerek ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Koçak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, tek katlı evin damından dengesini kaybederek düşen Aysel Koçak, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.