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Iğdır’ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2024 11:56
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Iğdır’ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı

Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklıkları düşerken, Iğdır’ın yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düştü.

İklimi ve coğrafyası ile "Doğu`nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da iki gün önce etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Iğdır'ın yüksek kesimlerindeki dağlara ve köylere kar yağdı. Iğdır'ı çevreleyen Ağrı Dağı aşağı kesimlerine ve Zor sıra dağlarına mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı dağlardaki bulutların çekilmesi ile görüntülendi.

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