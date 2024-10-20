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Havai fişek patlatmak isterken faciaya yol açıyorlardı o anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2024 16:01 Güncelleme: 20.10.2024 16:25
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Havai fişek patlatmak isterken faciaya yol açıyorlardı o anlar kamerada

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde havai fişek patlatmak isteyen gençler büyük panik yaşadı. Kutunun devrilmesiyle fişekler duvarlarda patladı.

Dilovası'nda havai fişek patlatmak isteyen gençler, büyük panik yaşadı. Gençlerin ateşlediği fişek kutusu patladığı esnada devrildi. Havai fişekler evlerin duvarına isabet etti. Gençler o anlarda büyük panik yaşadı. Duvarın arkasına saklanan gençler havai fişeklerin bitmesini bekledi. Olay sırasında kimsenin yaralanmaması sevindirdi.
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