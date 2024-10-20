20 Ekim 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri

Gaziantep’te ruhsatsız silah operasyonu: 6 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2024 14:04
ABONE OL
Gaziantep’te ruhsatsız silah operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep’te 6 şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve silah malzemesi ele geçirildi.

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Şahinbey ilçesinde şüpheli şahıslara ait ikamet, araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet fişek ile 5 adet şarjör ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör