Çanakkale’de orman yangını! Alevler kontrol altında

Saat 15.00 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi orman deposu mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Vedat Sezer yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek şu şekilde konuştu:

"Saat 11 sularında Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesinde çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alan yayıldı ve yangına müdahale kısa sürede gerçekleşti. Havadan helikopter ve yangın söndürme uçakları, karadan da çok sayıda yangın söndürme ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlerle mücadele kısa sürede etkili oldu."

TEHLİKELİ BİR DURUM GÖZÜKMÜYOR

Şuan yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Ancak halen de soğutma çalışanlarının devam ettiği bölgede yangın söndürm ile ilgili faaliyetler devam ediyor. Yangın ormanlık alanda geniş bir alana yayıldı, yangının hızı durduruldu, çok kısa bir süre içerisinde yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Şuan için çok tehlikeli bir durumun gözükmüyor."

