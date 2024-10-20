111. Dönem EGM ÖGG sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarının ardından, sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim Sınavı'na katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla beklerken, EGM'nin yayımladığı takvime göre sonuçların ne zaman ilan edileceği belli oldu.

ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, Özel Güvenlik Görevlisi 111. Dönem sınav sonuçları, 8 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Bu tarihte sonuçlar, EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak ve adaylar T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarına ulaşabilecek. Sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe kadar merak içinde beklerken, sınav değerlendirmeleri tamamlanmak üzere.

ÖGG Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?

20 Ekim 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayan ve saat 12.00'da sona eren ÖGG sınavının ardından adaylar, sınavda karşılaştıkları soruların resmi yanıtlarını beklemeye başladı. EGM, 22 Ekim 2024 tarihinde sınav soru ve cevaplarını yayımlayacak. Adaylar, bu tarihte sınav sorularını ve doğru yanıtları inceleyerek puan tahmini yapabilecek.

ÖGG Sınavı Nasıl Değerlendirilecek?

Sınav, her bir sorunun 1 puan değerinde olduğu bir değerlendirme sistemi üzerinden yapılacak. 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan ÖGG sınavında, silah farkı eğitimi almış olan adaylar ise farklı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacak. Silah farkı sınavına giren adaylara yöneltilen 25 çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu, her biri 2 puan değerinde olup toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecek.