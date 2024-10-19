Türkiye’nin beyaz şapkalı hackerları! 22 ilde uygulamaya konuldu

Hızlı teknolojiyle birlikte artan siber tehdide karşı 'Siber Vatan' projesi, bölgemizde bir markaya dönüştü. Ülkemizin uluslararası arenadaki etkinliğini güçlendirmek ve siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak için geliştirilen ve üniversite gençliğinin yoğun ilgi gösterdiği proje, dijital geleceğimizi inşa ediyor.

DÜNYA GENELİNDE STRATEJİK BİR DURUMA DÖNÜŞTÜ

Sabah'ın haberine göre Dijital dünyanın artık vazgeçilmez olduğu günümüzde siber güvenlik tedbirleri de en üst safhaya ulaştı. Küresel siber tehdide karşı savunma konusunda profesyonel eleman ihtiyacı, dünya genelinde en önemli ve stratejik bir duruma dönüştü. Siber tehdide karşı siber güvenlik uzmanları yetiştirmek, ülkelerin öncelikli ihtiyaçları arasına girdi.

Ülkemizde de Kalkınma Ajansları'nın yürüttüğü 'Siber Vatan Programı', üniversiteli öğrencilerin dijital ve siber güvenlik alanında yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmayı, kariyer planlamalarına yardımcı olmayı ve hepsinden önemlisi öğrencileri bu alana teşvik ederek ülkemizin siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkıda bulunmak için geliştirildi. Dijital tehlikeye karşı birçok alt uzmanlık alanı bulunan siber güvenlik programı, ülkemizde çok sayıda üniversiteden eğitimlere katılan öğrencileri bu alanda geleceğe hazırlıyor.

Siber Vatan Programı öğrencileri ( AHABER ARŞİV)

Dijital güvenlik geleceğimizi inşa eden bu öğrenciler, web güvenliği ve zararlı yazılım önleme gibi farklı alanlarda derinlemesine eğitim alıyor. Ayrıca çeşitli siber güvenlik yarışmalarına ve tatbikatlara katılarak kendilerini bu alanda geliştirme fırsatını yakalıyor. Bunun yanı sıra programa dâhil olan öğrencilere kamp yapma fırsatı sunularak sertifikaları veriliyor.

Ülkemizde son dönemde uygulanan 'Siber Vatan Programı'na Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve çeşitli üst düzey kuruluşlar büyük destek veriyor. Yaklaşık 200 saatlik yüz yüze teknik eğitim, vizyon buluşmaları, bootcamp ve çeşitli etkinliklerden oluşan programdan alınan başarılı ve olumlu sonuçların ardından eğitim alan öğrencileri bu defa uluslararası alandaki yarışmalar bekliyor.

Siber Vatan Programı, öğrencilerin aldıkları 18 aylık eğitimin ardından yurt dışında da aldıkları üstün başarılar sayesinde bölgemizin en önemli markalarından biri oldu.

Siber Vatan Programı öğrencileri ( AHABER ARŞİV)

22 İLDE UYGULAMAYA KONULDU

Siber Vatan Programı'nda yine beyaz şapkalı hacker (siber korsanların kullandıkları yöntemleri ve yazılımları çok iyi öğrenmiş iyi niyetli güvenlik uzmanları), sızma testi, adli analiz, tersine mühendislik, malware zararlı yazılım analizi, web güvenliği, bilişim hukuku, saldırı tespit, kayıt yönetimi, kriptoloji gibi teknik ve uygulamalı eğitimler de veriliyor.

Türkiye Siber Vatan Programı, önümüzdeki yıl 16 kalkınma ajansı bölgesinde ve tam 22 ilimizde uygulamaya konuldu. Üniversite gençliğini Siber Vatan'a davet eden yetkililer, ayrıca dünya çapında ihtiyaç duyulan siber güvenlik uzmanlarının bölgemizden karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siber Vatan Programı öğrencileri ( AHABER ARŞİV)

750 ÖĞRENCİ SERTİFİKALARINI ALDI!

Dünyada 1, 5 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 30 bin siber güvenlik uzmanı açığı bulunuyor. Verilere göre Türkiye'de her gün 400'ün üzerinde büyük çaplı siber saldırı, siber güvenlik uzmanları tarafından engelleniyor. Bu arada 2019 yılından bu yana üstün başarı gösteren 200 siber güvenlik uzmanı, Devlet'in ya da özel sektörün önemli kademelerinde istihdam edildi. Türkiye'de bu yıl 22 farklı üniversitede tam 750 öğrenci, programı başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Bu öğrencilerden üstün başarı gösterenler Siber Vatan Bootcamp'e çağrıldı. 2025 yılı için bu defa 1350 üniversite öğrencisi Siber Vatan Programı'na dâhil edilecek. Önümüzdeki yıl bir üniversite, Siber Vatan Programı'nı bitiren öğrencilerin program sonunda hemen istihdam (işe girme) edileceğini açıkladı. Kalkınma ajansları ve üniversiteler, 2025 yılı için son başvuru tarihinin 25 Ekim 2024 olduğunu ve başvuruların 'sibervatan.org' adresinden yapılacağını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yaklaşık bir ay önce Siber Güvenlik Teşkilatı'nın kurulabileceğini açıklamış ve "Müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulması hükümetimizin gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız bunun artık olması gerektiğine dair bir irade koydular" diye konuşmuştu.

Siber Vatan Programı öğrencileri ( AHABER ARŞİV)

ÖĞRENCİLERİN HEDEFİ

Yusuf N. (Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi) : "2 yıldır Siber Vatan programında yer alıyorum, aldığım programlar sayesinde şu an özel bir şirkette siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyorum, 7/24 bu işin peşindeyim"

Mikail K. (Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi) : "Siber Vatan ile 1. sınıfta tanıştım. Adını sonuna kadar hak eden bir proje. Ülkemiz için siber güvenlik sektörüne muazzam bir şekilde insan kaynağı sağlamakta. Bizim buradaki amacımız kendimizi geliştirmek"

Melike Sena Ç. (Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi) : "2 yıl önce Siber Vatan projesine katıldım. Kendimi hem siber güvenlik hem de yazılım alanında geliştirdim. Bundan sonra kendimi daha çok geliştirmeyi planlıyorum"

Berra A. (Bilgisayar Mühendisliğinden mezun) : "2 yıl önce Siber Vatan'a öğrenci olarak katıldım, bu sene de eğitmen olarak katılma fırsatı buldum. Geçen sene edindiğim fırsat ile kendimi geliştirdim, bu sene de öğrenci arkadaşlara gerçek dünya senaryolarına yönelik çalışmalar düzenleyip, kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu proje aynı zamanda istihdamımı da sağladı"

İSRAİL'İN SİBER SALDIRISI

İsrail'in bir süre önce Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarını siber saldırıyla patlatmış ve dünya kamuoyundaki görüntüler infiale neden olmuştu. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. 'Elimizdeki telefonlar da istenildiği zaman birer el bombasına dönüştürülebilir mi?"

İşte bu sorunun cevabı 'yerli ve milli yazılımda ve dolayısıyla Türkiye'nin bir süredir yürüttüğü 'Siber Vatan Programı'nda yatıyor. İsrail'in çağrı cihazları saldırısı, 'Siber Vatan Programı'nın ne denli önemli olduğunu ortaya koydu.