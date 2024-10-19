Muğla’da kuruyan gölette balık kurtarma operasyonu

Bodrum Pınarlıbelen Mahallesi Karanlık mevkiinde bulunan ve kurumak üzere olan göletteki 38 adet ortalama 2 kilogram olan sazan balıkları Muğla Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından göletten tek tek kurtarılarak emniyete alındı.

Aşırı sıcak havanın beraberinde getirdiği kuraklık nedeniyle kuruyan Bodrum Pınarlıbelen Karanlık mevkiindeki gölette oksijensiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Sazan balıkları, Mahalle Muhtarı Abdullah Başol'un başvurusu üzerine yaşam ortamı yok olmak üzere olan sazan balıkları balçıkların arasından tek tek toplandı. Tek tek toplanan Sazın balıkları Sazköy Mahallesinde bulunan bir gölete taşıdı. Göletten, ortalama 2 kilogram ağırlığında 38 adet sazan balığı kurtarıldı.