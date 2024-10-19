19 Ekim 2024, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri

Muğla Fethiye'de çakmakla oyun yangın çıkardı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.10.2024 18:29 Güncelleme: 19.10.2024 18:30
ABONE OL
Muğla Fethiye’de çakmakla oyun yangın çıkardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çocuğun çakmakla oynarken neden olduğu ev yangını söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

Fethiye'nin Çamköy Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında iddiaya göre çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu.

Alevlerin hızla yayıldığını fark eden anne, çocuğu alarak dışarıya çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör