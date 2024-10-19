Muğla Fethiye’de çakmakla oyun yangın çıkardı

Fethiye'nin Çamköy Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında iddiaya göre çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu.

Alevlerin hızla yayıldığını fark eden anne, çocuğu alarak dışarıya çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi.