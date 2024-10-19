Mersin’de vadide çıkan orman yangını söndürüldü

Yangın, ilçeye bağlı Kayacı Mahallesinde Kayacı Vadi içerisinde Mergin Köprüsü mevkiinde ormanlık alanda çıktı.

Alınan bilgiye göre, dumanları gören vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yakın olan 2 arazöz ile 10 orman işçisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi ile yangın ormanın iç taraflarına sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü bölgede ekiplerin soğutma çalışmasına devam ettiği bildirildi.